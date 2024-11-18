Сборник стихов «ПоэZия русской зимы» презентовали в национальном центре «Россия»

Презентация сборника стихов под названием «ПоэZия русской зимы» прошла в национальном центре «Россия». Книга посвящена теме конфликта на территории Украины и специальной военной операции (СВО). Произведения для печати лично отбирала главный редактор RT Маргарита Симоньян.
В сборник вошли стихотворения 27 авторов. Один из них — Александр Пелевин — уверен, что поэзия нашла своего массового читателя. Именно она с начала СВО предложила ответы на многие вопросы, а также дала людям сопереживание, считает поэт.
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