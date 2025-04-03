«Санкт-Петербург»: воздуховод в Аничковом дворце станет музейным экспонатом

Воздуховод XVIII века, обнаруженный в Аничковом дворце при реставрации, будет представлен как часть музейной экспозиции. Об этом сообщил телеканал « Санкт-Петербург ».

Инженерный объект, найденный в Большой столовой, имеет уникальную конструкцию с поворотным механизмом и облицовкой из керамической плитки. Для того времени такой способ отделки был редкостью. Реставраторы считают, что плитка могла служить не только для украшения, но и для сохранения тепла.

Работы по превращению воздуховода в музейный экспонат проводятся в рамках реставрации интерьеров дворца, стартовавшей в 2023 году. Завершение ремонта запланировано на 2026 год. После этого гости смогут детально изучить историческую инженерную систему, добавил «Петроград».