«Санкт-Петербург»: воздуховод в Аничковом дворце станет музейным экспонатом

Воздуховод XVIII века, обнаруженный в Аничковом дворце при реставрации, будет представлен как часть музейной экспозиции. Об этом сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Инженерный объект, найденный в Большой столовой, имеет уникальную конструкцию с поворотным механизмом и облицовкой из керамической плитки. Для того времени такой способ отделки был редкостью. Реставраторы считают, что плитка могла служить не только для украшения, но и для сохранения тепла.
Работы по превращению воздуховода в музейный экспонат проводятся в рамках реставрации интерьеров дворца, стартовавшей в 2023 году. Завершение ремонта запланировано на 2026 год. После этого гости смогут детально изучить историческую инженерную систему, добавил «Петроград».
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