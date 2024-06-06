«Санкт-Петербург»: музей по истории Монетного двора откроют в городе 10 июня

Новый музей по истории Монетного двора представили в рамках ПМЭФ-2024. С 10 июня учреждение откроет свои двери для посетителей, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».
Гостям комплекса продемонстрируют скрытый от публики процесс производства денег. Жители и туристы Северной столицы увидят все этапы: от объемного моделирования до работы гравера, добавила газета «Петербургский дневник».
По словам гендиректор «Гознака» Аркадия Трачука, участником экскурсии может стать любой желающий, ведь ограничений по возрасту нет.