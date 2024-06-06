«Санкт-Петербург»: музей по истории Монетного двора откроют в городе 10 июня

Новый музей по истории Монетного двора представили в рамках ПМЭФ-2024. С 10 июня учреждение откроет свои двери для посетителей, сообщил телеканал «Санкт-Петербург».

Гостям комплекса продемонстрируют скрытый от публики процесс производства денег. Жители и туристы Северной столицы увидят все этапы: от объемного моделирования до работы гравера, добавила газета «Петербургский дневник».

По словам гендиректор «Гознака» Аркадия Трачука, участником экскурсии может стать любой желающий, ведь ограничений по возрасту нет.

Документальные фильмы общества «Знание» об индустриях собрали более 2 млрд просмотров

Холдинг Т1 поделился на ПМЭФ прогнозами развития IT-рынка

Без флагов и гимнов. Слуцкер рассказала о Спецолимпиаде без политики

Багреева: туроператор Москвы присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Пушкин. Придумавший нас

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте