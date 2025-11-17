Рынок генеративного ИИ в музыке достигнет 3 млрд долларов к 2028 году

Директор по вопросам бизнеса и внешним связям музыкального лейбла S&P Digital Ольга Ким в интервью ИА НСН обратила внимание на влияние генеративного искусственного интеллекта на музыкальную индустрию. Она подчеркнула, что рынок генеративного ИИ в музыке стремительно растет и к 2028 году достигнет трех миллиардов долларов.

Ким отметила, что авторы музыки могут потерять до 27% своих доходов, если не будет создана система вознаграждения за вклад в обучение ИИ. Она подчеркнула, что искусственный интеллект обучается на авторских работах, но владельцы контента не получают за это возмещения.

Ким также указала на проблему ремиксов и дипфейков, созданных с помощью ИИ, которые нарушают авторские права и создают огромные объемы контента, трудно поддающегося контролю.