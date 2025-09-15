Русский музей представил выставку о медицине в искусстве

В Михайловском дворце Русского музея открылась выставка, объединяющая 23 произведения художников разных эпох. Экспозиция посвящена взаимодействию искусства и медицины, сообщил телеканал « Санкт-Петербург ».

Мероприятие приурочено к 45-летию Национального медицинского центра имени Алмазова. Выставка представлена работами, которые крайне редко экспонируются публике, в основном это портреты выдающихся деятелей медицины.

На церемонии открытия было подписано соглашение о сотрудничестве между Русским музеем и центром Алмазова. Организации планируют заниматься совместными научными исследованиями.