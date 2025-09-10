Руководство Таганрогского заповедника сообщило о планах по созданию музея Фаины Раневской

Директор Таганрогского музея-заповедника Елизавета Липовенко рассказала о подготовке к созданию музея знаменитой актрисы Фаины Раневской. Об этом сообщило ИА НСН .

Как пояснила руководитель учреждения культуры, в здании на улице Фрунзе, где родилась актриса, сейчас ведутся ремонтные работы. По ее словам, музей может открыться в 2028 году.

Липовенко отметила, что в экспозиции будут представлены более 500 предметов, связанных с жизнью и творчеством Раневской. Среди них — мебельный гарнитур, фотографии, документы и награды, добавил RT.