Режиссер Высоцкий заявил, что искусственным интеллектом важно управлять творчески
Режиссер и создатель анимационного сериала «Три кота» Дмитрий Высоцкий поделился мнением относительно роли искусственного интеллекта в творческой сфере. Об этом сообщило ИА НСН.
Специалист подчеркнул важность творческого подхода к управлению технологиями. По его словам, любой инструмент становится мощным, когда попадает в руки талантливых художников.
«Мы в работе над своими сериалами пока к искусственному интеллекту не обращаемся, обращаемся только к своему», — отметил Высоцкий.
Как пояснил режиссер, некоторые его коллеги действительно применяют нейросети для ускорения мозгового штурма и повышения эффективности сценариев.