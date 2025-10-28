Режиссер Высоцкий заявил, что искусственным интеллектом важно управлять творчески

Режиссер и создатель анимационного сериала «Три кота» Дмитрий Высоцкий поделился мнением относительно роли искусственного интеллекта в творческой сфере. Об этом сообщило ИА НСН .

Специалист подчеркнул важность творческого подхода к управлению технологиями. По его словам, любой инструмент становится мощным, когда попадает в руки талантливых художников.

«Мы в работе над своими сериалами пока к искусственному интеллекту не обращаемся, обращаемся только к своему», — отметил Высоцкий.

Как пояснил режиссер, некоторые его коллеги действительно применяют нейросети для ускорения мозгового штурма и повышения эффективности сценариев.