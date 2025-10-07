Режиссер Войтинский отметил, что чаще всего в кино выбираются уже известные и популярные треки

Режиссер Александр Войтинский в интервью ИА НСН поделился мнением о том, как музыка используется в фильмах и какое влияние это оказывает на доходы артистов. Он отметил, что чаще всего в кино выбираются уже известные и популярные треки, которые добавляют фильму «эффект узнаваемости». Создавать музыку специально для фильмов режиссеры берутся, как правило, по страсти к искусству, а не ради коммерческих преимуществ.

Исследование, проведенное Институтом музыкальных инициатив, показало, что в последние годы музыкантам стало проще попасть в кинопроекты, однако это не сопровождается пропорциональным увеличением выплат за использование их композиций.

Войтинский подчеркнул, что он не берет на себя ответственность за выбор песен, оставляя это профессиональным редакторам. Он также указал, что включение музыкальных композиций в фильмы приносит артистам небольшую финансовую выгоду, скорее выступая в качестве инструмента продвижения и способа заявить о себе.

Он считает, что продюсеры платят значительные суммы за право использовать популярные хиты, но эти платежи не являются основным источником дохода для артистов.

Ранее управляющий директор ИМИ Артем Атанесян сообщил ИА НСН, что с 2022 года стриминговый и концертный рынки в России выросли в среднем в три раза, а музыкальная индустрия пережила радикальную перестройку.