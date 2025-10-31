Режиссер Ковалев благосклонно принял новость о перезапуске «Колобков»

Режиссер мультфильма «Следствие ведут Колобки» и креативный продюсер «Союзмультфильма» Игорь Ковалев поделился с « Ридусом » мнением о планах «Кинокомпании братьев Андреасян» снять новые приключения Шефа и Коллеги.

Деятель культуры, работавший над проектом в 1986–1987 годах вместе с Александром Татарским, отнесся к идее благосклонно.

«Абсолютно их дело. У нас был один фильм, это будет, наверное, совершенно другой», — отметил режиссер.

По данным СМИ, братья Андреасян приобрели права на создание новой версии анимационного мини-сериала 1980-х годов о братьях-сыщиках Колобках. Предполагается создание многосерийного короткометражного фильма из 52 трехминутных эпизодов.