Режиссер Хотиненко рассказал, что воспринял смерть Дэвида Линча как личную потерю

Mimmo Carriero
Фото: Mimmo Carriero/Global Look Press

В четверг, 16 января, стало известно о смерти выдающегося американского кинорежиссера Дэвида Линча. Его уход стал огромной потерей для кинематографа, считает российский режиссер Владимир Хотиненко. Свои соболезнования он выразил в беседе с «Газетой.Ru».

«Когда мне жена сказала, я как будто родственника потерял. Прям как кусок оторвали от меня», — цитирует Хотиненко RT.

Он отметил, что Линчу удавалось создать в своих фильмах уникальную атмосферу, которая напоминает музыку. Режиссер добавил, что хоть его американский коллега снял не так много фильмов, каждый из них был значимым событием.

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