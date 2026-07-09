Режиссер Хотиненко представил фильм «Зеркало для героя» на фестивале «Горький fest»

На кинофестивале «Горький fest» в центре культуры «Рекорд» в Нижнем Новгороде 8 июля показали фильм «Зеркало для героя» (16+). Режиссер и сценарист Владимир Хотиненко рассказал предысторию создания кинокартины. Об этом написало ИА «Время Н» .

Хотиненко напомнил, что фильм «Зеркало для героя» был снят в 1986 году. Он относится к жанру научной фантастики (фэнтези) и раскрывает послевоенную эпоху глазами современного на тот момент поколения.

«Прошлое — это не просто события прошлогодней давности, а основа нашей нынешней жизни. Мы не можем исправить ошибки предков, но должны их понять и принять. Это поможет нам почувствовать связь с ними и обрести внутреннюю гармонию», — отметил режиссер.

Подробнее о фестивале «Горький фест» — на сайте ИА «Время Н».