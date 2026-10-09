Режиссер Алексей Учитель рассказал о споре с наследниками Шостаковича из-за фильма «Шум времени»

Режиссер Алексей Учитель рассказал о разногласиях с наследниками композитора Дмитрия Шостаковича из-за фильма «Шум времени». Картину показали вне конкурса на фестивале «Маяк» в Геленджике, передает «Москва.ру» .

По словам Учителя, родственники музыканта не приняли ленту. Внук композитора Максим Шостакович после просмотра отметил внешнее сходство исполнителя главной роли с дедом, но счел образ не тем, который помнит. Режиссер подчеркнул, что авторы имеют право на художественное высказывание, а наследники могут снять собственное кино.

Кинематографист пояснил, что фильм задуман как притча, поэтому фамилия Шостаковича там не звучит, хотя сюжет опирается на реальные факты. Музыкальные сцены снимали в двух версиях: с оригинальными произведениями композитора и с работами Антона Светличного и Юрия Красавина.