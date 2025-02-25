Реставрация жилого дома XIX века завершилась в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершили ремонтные работы по восстановлению объекта культурного наследия — жилого дома, расположенного на улице Алексеевской (дом № 33) и относящегося ко второй половине XIX века. Об этом проинформировало ИА «Время Н», ссылаясь на официальную страницу Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Во время реставрации были проведены следующие работы: ремонт кровли, восстановление фасадов, сохранение керамических печей, дверей и деревянной лестницы, а также обновление декоративных элементов.

После завершения работ здание будет функционировать как гостиница, написал RT.

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