Реставрация жилого дома XIX века завершилась в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде завершили ремонтные работы по восстановлению объекта культурного наследия — жилого дома, расположенного на улице Алексеевской (дом № 33) и относящегося ко второй половине XIX века. Об этом проинформировало ИА «Время Н» , ссылаясь на официальную страницу Управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Во время реставрации были проведены следующие работы: ремонт кровли, восстановление фасадов, сохранение керамических печей, дверей и деревянной лестницы, а также обновление декоративных элементов.

После завершения работ здание будет функционировать как гостиница, написал RT.