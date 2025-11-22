Реставрация дома купца Пьянкова началась в Удмуртии

В Воткинске стартовали реставрационные работы уникального исторического здания — бывшего дома купца Г. С. Пьянкова, известного своим архитектурным стилем и богатой историей. Об этом сообщил udm-info.ru со ссылкой на правительство Удмуртии.

Здание, построенное в конце XIX столетия, обладает статусом памятника культуры местного значения. Сегодня оно служит местом расположения городского отдела регистрации актов гражданского состояния.

Сейчас специалисты заняты разборкой старой крыши и монтажом изоляции. Завершить все необходимые работы планируется до наступления Нового года.