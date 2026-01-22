Религиовед Игнатенко призвал хранить святую воду в стеклянной или пластиковой посуде без наклеек

По словам специалиста, освященная жидкость должна находиться подальше от тепла и продуктов животного происхождения, написал сайт kp.ru. Оптимальным сроком хранения является период до следующего праздника Крещения, хотя существуют мнения, что вода сохраняет свойства значительно дольше, добавил Игнатенко.

«Помните, что главное — не сама вода, а ваша вера и стремление жить праведно», — подчеркнул религиовед.