Редкий царский указ Алексея Михайловича выставили на аукцион в Петербурге

В Санкт-Петербурге состоялся аукцион, который предложил ценителям истории и литературы уникальные документы и книги. Общая стоимость коллекции оценивается в 50 миллионов рублей, сообщил peterburg2.ru .

Главным лотом стал рукописный указ царя Алексея Михайловича XVII века. Документ содержит распоряжение о выдаче сибирского меха для царицы Натальи Кирилловны Нарышкиной. Начальная цена — 450 тысяч рублей.

Также на аукционе будет представлено первое отдельное издание «Бориса Годунова» А. С. Пушкина, ранее принадлежащее коллекции Ф. Шаляпина. Его стартовая стоимость — 1,2 миллиона рублей. Этот экземпляр редко появляется на открытых торгах.