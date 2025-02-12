Создатели фильма «Авиатор» по роману Евгения Водолазкина могут столкнуться с рядом трудностей. О них рассказала шеф-редактор группы компаний «ЛитРес» Екатерина Писарева в интервью ИА НСН .

«То, что экранизируют „Авиатора“ Водолазкина, это одна из лучших новостей киногода, но перед режиссером Егором Кончаловским будет стоять непростая задача», — сказала собеседница сайта.

Она отметила, что экранизация осложняется работой в двух временных плоскостях. Чтобы создать убедительный визуальный ряд, потребуется сильная команда художников-постановщиков, специалистов по гриму и по костюмам

Также необходимо адаптировать дневниковые записи героя под киноформат, сохранив при этом глубину смысла произведения и литературный стиль автора, подчеркнула Писарева.