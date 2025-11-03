Развитие интереса к культуре народов России через медиа обсудили в Москве
Россия — многонациональная страна, и у каждого народа есть своя уникальная культура, которую необходимо сохранить через продвижение и популяризацию контента в современных медиа. Дискуссию на эту тему провели участники фестиваля «Народы России и СНГ», который стартовал в Москве.
В ходе обсуждения эксперты отметили, что особое влияние на продвижение культуры своих регионов оказали блогеры-инфлюенсеры, рассказывающие об уникальных традициях. Они стали не просто авторами контента, а настоящими культурными послами.
«Могу с гордостью сказать: наши блогеры умеют рассказывать нетривиальным языком о неочевидных фактах своего региона, и это прекрасно», — заявила генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина.
Она подчеркнула, что авторы окончательно разрушили миф о том, что рассказ о жизни региона или культуры малых народов — скучно и неинтересно.
Военный журналист и член Союза журналистов России Ильяс Батыргариев отметил, что рассказы о различных традициях мотивируют жителей других национальных регионов изучать собственное культурное наследие.
«Это же тоже круто, когда все мы живем в одном доме, но знаем, в чем наша уникальность», — пояснил он.
Приуроченный ко Дню народного единства фестиваль «Народы России и СНГ» продлится в Москве до 5 ноября. Для посетителей доступны интерактивная выставка и викторина, а также встречи с популярными блогерами.
Мероприятие организовали Русское географическое общество, российское общество «Знание», Министерство культуры и Россотрудничество. Стратегическим партнером фестиваля стал «Газпром-Медиа Холдинг».