Развитие интереса к культуре народов России через медиа обсудили в Москве

Россия — многонациональная страна, и у каждого народа есть своя уникальная культура, которую необходимо сохранить через продвижение и популяризацию контента в современных медиа. Дискуссию на эту тему провели участники фестиваля «Народы России и СНГ», который стартовал в Москве.

В ходе обсуждения эксперты отметили, что особое влияние на продвижение культуры своих регионов оказали блогеры-инфлюенсеры, рассказывающие об уникальных традициях. Они стали не просто авторами контента, а настоящими культурными послами.

«Могу с гордостью сказать: наши блогеры умеют рассказывать нетривиальным языком о неочевидных фактах своего региона, и это прекрасно», — заявила генеральный директор продюсерского центра «Инсайт Люди» Алина Зиннатуллина.

Она подчеркнула, что авторы окончательно разрушили миф о том, что рассказ о жизни региона или культуры малых народов — скучно и неинтересно.