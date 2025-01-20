Промоутер Соловьева указала на нехватку хороших продюсеров в РФ

Высшая школа экономики и Академия имени Гнесиных заявили о старте совместной образовательной программы двойного диплома «Музыкальный продюсер» в 2025 году. В беседе с ИА НСН свое мнение высказала руководитель компании «SAV Entertainment / Русский Шоу-Центр», промоутер Надежда Соловьева.

По ее словам, промоутеры готовы поддержать новый проект, поскольку музыкальный рынок остро нуждается в профессиональных продюсерах, способных формировать новые музыкальные коллективы.

«Я, честно говоря, не знаю, есть ли аналоги подобной программы в международных вузах, но я уверена, что музыкальная индустрия, безусловно, нуждается в подобных специалистах», — отметила Соловьева.

Она также напомнила, что музыкальному продюсеру нужно разбираться и в маркетинге, и в музыке.