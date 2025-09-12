Программный директор Угрюмова рассказала о программе культурно-просветительского проекта «Открытый город»

Главный инициатор проекта «Открытый город» Ольга Угрюмова рассказала «Петербургскому дневнику» , как создается программа для экскурсий и организуется доступ к домам-памятникам.

Угрюмова поделилась, что граждане могут посетить объект культурного наследия только 18 апреля. Этот факт и сподвиг команду на создание проекта «Открытый город». Команда работает с представителями и собственниками объектов, чтобы систематизировать доступ и сделать его реальным для всех желающих. Проект действует в рамках законодательства, охватывая дома-памятники из реестра культурного наследия.

«Мы составляем план мероприятий, — говорит Угрюмова, — который включает список объектов для посещения». Этот план обновляется каждый сезон.

Организаторы договариваются с собственниками о количестве мероприятий, маршрутах и других деталях. Участникам экскурсий предоставляется четкая информация о датах проведения, специалистах и описании экскурсий.

По мнению Угрюмовой, принцип создания маршрутов заключается в том, чтобы сделать памятники доступными и провести уникальные экскурсии по интересным и необычным местам.