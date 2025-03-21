Профессор Ворона предложил развивать культуру в провинции

В России с 1 января 2025 года заработала программа «Земский работник культуры». О том, как можно развивать культурную жизнь в селах, в эфире Общественной Службы Новостей рассказал Валерий Ворона — исполняющий обязанности ректора ГМПИ им. М. М. Ипполитова-Иванова.

Профессор подчеркнул важность онлайн-обучения в подготовке кадров для культурной сферы. Оно позволит готовить специалистов на местах, предоставляя им качественное образование столичного уровня.

Ворона отметил, что институт располагает необходимой инфраструктурой, которую нужно оптимизировать. Он упомянул опыт пионерских дворцов и собственные программы института, подходящие для использования в общеобразовательных школах и клубах.

Кроме того, эксперт подчеркнул важность локальных конкурсов и фестивалей талантов для активизации культурной жизни в регионах и привлечения людей. Программа «Земский работник культуры» также может остановить отток молодежи из регионов, создавая мотивацию возвращаться работать в родной регион после обучения в столице.