Продюсер Василенко заявил об отсутствии серьезного кризиса жанра в российском кино

Российский кинематограф продолжает стабильно выпускать качественный контент, заявил продюсер кино и телевидения Андрей Василенко в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

Специалист напомнил, что после 2022 года, когда зарубежные дистрибьюторы покинули российский кинорынок, отечественные студии выпустили достаточное количество успешных фильмов.

«Я бы не стал говорить, что у нас случился какой-то серьезный кризис жанра и мы не смогли производить что-то свое. Смогли», — подчеркнул эксперт.

По его словам, на стриминговых платформах транслируется много качественного отечественного контента.