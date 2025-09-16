Продюсер Василенко заявил об отсутствии серьезного кризиса жанра в российском кино
Российский кинематограф продолжает стабильно выпускать качественный контент, заявил продюсер кино и телевидения Андрей Василенко в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».
Специалист напомнил, что после 2022 года, когда зарубежные дистрибьюторы покинули российский кинорынок, отечественные студии выпустили достаточное количество успешных фильмов.
«Я бы не стал говорить, что у нас случился какой-то серьезный кризис жанра и мы не смогли производить что-то свое. Смогли», — подчеркнул эксперт.
По его словам, на стриминговых платформах транслируется много качественного отечественного контента.