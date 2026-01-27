Продюсер Пригожин отметил, что Стас Михайлов перестал интересовать слушателей из-за однообразия репертуара

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в интервью Общественной Службой Новостей объяснил, что Стас Михайлов потерял интерес своей преданной аудитории из-за отсутствия новизны в творчестве и однообразия репертуара.

По словам супруга Валерии, в десятые годы Михайлов достиг пика медийного успеха, когда его хиты звучали повсюду.

«Я помню период, когда Михайлов только начинал свою раскрутку. Он покорил дам простотой своих песен и темами, которые волновали женщин», — отметил Пригожин.

Однако, как подчеркнул продюсер, с 2013 года популярность Михайлова начала снижаться из-за отсутствия развития в его творчестве. По мнению Пригожина, даже самые преданные поклонницы устали от однообразного репертуара и тех же песен о несчастной любви. В результате цены на билеты упали, и рейтинг артиста на платформах по прослушиванию треков тоже не порадовал.

Пригожин считает, что каждый исполнитель сталкивается с этапом забвения, и единственный путь не скатиться на дно — написать новые песни, соответствующие нынешним запросам слушателей.