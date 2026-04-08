Продюсер Паршин отметил, что в российской анимации сказки стали основным жанром

Сказки стали преобладающим направлением в российской анимации, и это связано не с случайным трендом, а с этапом развития отрасли. Такое мнение высказал генеральный продюсер студии «Клаксон Продакшн» Дмитрий Паршин в интервью «Известиям» .

Паршин подчеркнул, что сказки — это «безопасный» и проверенный формат. Знакомые персонажи, такие как Иван-царевич и Баба-яга, снижают маркетинговые риски, которые в анимации очень высоки. С учетом долгого и дорогостоящего производства прибыль авторы получают не сразу. В случае же со сказкой аудитория мгновенно считывает культурный код, что упрощает коммуникацию с детьми и их родителями.

По словам эксперта, за последние пять лет от 40 до 60 процентов полнометражных анимационных проектов в России опираются на фольклор, литературную классику или авторские сказочные миры. Это объясняется тем, что такие сюжеты легко воспринимаются аудиторией, упрощают продвижение проектов и позволяют развивать франшизы.

Паршин считает, что насыщенность рынка сказочными сюжетами служит фундаментом для дальнейшего развития индустрии. Он также подчеркнул важность развития других жанров, таких как научная фантастика, урбан-фэнтези, семейные драмеди и авторская анимация. По мнению эксперта, сказка может стать основой для гибридных форматов, где традиционные мотивы сочетаются с современными сюжетами и актуальной проблематикой.