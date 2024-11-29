Продюсер Кузнецова рассказала, что актер Милош Биркович продолжит музыкальную карьеру

Актер Милош Бикович раскрыл свой музыкальный потенциал в рамках работы над сериалом «Дайте шоу», который посвящен закулисной жизни шоу-бизнеса. Артист принял участие в записи трех песен, рассказала музыкальный продюсер и композитор Дарья Кузнецова в интервью ИА НСН .

Она отметила, что первая сольная песня Биковича под названием «Танцуешь со мной» вышла год назад в качестве прогрева к сериалу. Недавно состоялся релиз его совместной с Димой Биланом композиции. Песня называется «Добро пожаловать в рай».

Третий хит актера станет сюрпризом для зрителей. Он появится на всех музыкальных площадках после заключительной серии «Дайте шоу». После такого успешного опыта Бикович заявил, что хотел бы продолжать заниматься музыкой, поделилась Кузнецова.