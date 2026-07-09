Продюсер Краев заявил, что половина всех новинок российской музыки написана нейросетями
Основатель портала TopHit и продюсер Игорь Краев в пресс-центре ИА НСН заявил, что искусственный интеллект уже генерирует половину всей новой российской музыки.
Специалист отметил, что партнеры создают с помощью ИИ до 90% контента.
«А по итогам полугодия в топ-500 самых популярных в российском интернете треков — 79 позиций заняли нейросетевые продукты», — подчеркнул эксперт.
По его словам, успех таких композиций часто обусловлен работой алгоритмов, которые подсовывают завирусившийся контент слушателям.