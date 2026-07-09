Продюсер Краев указал на опыт Азии с успешным выступлением ИИ-артистов
В Азии уже успешно реализуется модель работы с выступлениями ИИ-артистов. Об этом рассказал основатель портала TopHit и продюсер Игорь Краев в беседе с ИА НСН.
По его словам, подобные проекты уверенно удерживают высокие позиции и используют монетизацию.
«В Японии, Китае, Южной Корее есть виртуальные артисты, которые проводят концерты, ведут свои соцсети, имеют миллионы поклонников», — отметил эксперт.
Специалист объяснил, что основная сложность заключается именно в проведении живых выступлений, тогда как с онлайн-прослушиваниями на музыкальных площадках проблем с заработком нет.