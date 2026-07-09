Продюсер Краев отметил сложности в создании качественного трека на основе ответа ИИ

Основатель портала TopHit и продюсер Игорь Краев в пресс-центре ИА НСН объяснил, почему музыкальные произведения, созданные с помощью нейросетей усилиями профессионалов, считаются самостоятельным продуктом.

По словам эксперта, создать качественный трек на основе ответа ИИ не так просто, как кажется обывателю.

«Если обычный человек дает задание нейросети, получает результат, то на него он оказывает минимальное влияние. Он может только задать промпт и оценивать запрос», — рассказал специалист.

Он отметил, что профессионалы проводят долгую работу над первым результатом: они проигрывают и перепевают треки вживую, убирают технические следы генерации, сводят музыку и записывают инструменты заново.