Продюсер Киселев отметил что, собирающие «Лужники» исполнители могут зарабатывать от 100 млн рублей

Основатель лейбла, продюсер Юрий Киселев в интервью NEWS.ru сообщил, что концерт с полным аншлагом на стадионе приносит артисту не только значительный заработок, но и укрепляет его репутацию.

Исполнители, которые собирают «Лужники», могут зарабатывать от 100 миллионов рублей с одного выступления. Это, по словам Киселева, серьезный имиджевый актив. Многотысячная аудитория становится весомым показателем для региональных организаторов и заказчиков корпоративных мероприятий, подтверждая высокую популярность исполнителя и гарантируя востребованность других событий с его участием.

Продюсер подчеркнул, что на таких концертах важна не только музыка, но и масштабное шоу. Это позволяет ярко презентовать весь спектр творческой работы артиста. Стадионные концерты впоследствии могут принести артисту премии в виде наград за «Лучший концерт года» или «Лучшее шоу года».

Также известно, что выступление американской группы Metallica на стадионе в пригороде Афин, собравшее более 80 тысяч зрителей, спровоцировало небольшие подземные колебания. Сейсмологическое оборудование зафиксировало так называемые концертные толчки.