Продюсер Эдуард Суворов заявил, что готов возглавить «Ленфильм»
Продюсер Эдуард Суворов, временно исполняющий обязанности генерального директора «Ленфильма», заявил, что готов возглавить киностудию. Об этом написал «Петербургский дневник».
Он также добавил, что готов добиваться того, чтобы съемка фильмов вновь стала главной статьей доходов киностудии.
«Я с радостью согласился работать на „Ленфильме“, потому что для меня это не рядовая организация, ведь я буквально вырос на фильмах студии», — сказал собеседник издания.
Суворов добавил, что его буквально «поразил» коллектив «Ленфильма». С людьми, которые трудятся на площадке, он с радостью готов сотрудничать.