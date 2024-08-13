Продюсер Эдуард Суворов заявил, что готов возглавить «Ленфильм»

Продюсер Эдуард Суворов, временно исполняющий обязанности генерального директора «Ленфильма», заявил, что готов возглавить киностудию. Об этом написал «Петербургский дневник» .

Он также добавил, что готов добиваться того, чтобы съемка фильмов вновь стала главной статьей доходов киностудии.

«Я с радостью согласился работать на „Ленфильме“, потому что для меня это не рядовая организация, ведь я буквально вырос на фильмах студии», — сказал собеседник издания.

Суворов добавил, что его буквально «поразил» коллектив «Ленфильма». С людьми, которые трудятся на площадке, он с радостью готов сотрудничать.