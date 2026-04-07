Презентация фотопроекта «Хранители космоса» пройдет в Москве 9 апреля

Презентация проекта «Хранители космоса» от документального фотографа и фотожурналиста Натальи Шатохиной пройдет в библиотеке № 180 имени Н. Ф. Федорова в Москве. Об этом сообщил NEWS.ru .

Проект посвящен музеям космонавтики и их основателям. Мероприятие, запланированное на 9 апреля, станет частью открытия Недели космоса в России.

Многие музеи космонавтики в стране — это важные памятники эпохи. Их работа во многом зависит от личных усилий и вложений создателей. В проекте Натальи Шатохиной представлены основатели музеев и экспонаты из разных уголков страны.

Регистрация на мероприятие открыта на официальном сайте культурного учреждения. Среди участников разыграют уникальные голографические стикеры «Федоров — Гагарин».