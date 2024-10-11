Представители Эрмитажа сообщили о планах провести более 20 выставок в 2025 году

Сотрудники петербургского Эрмитажа собираются провести более 20 выставок в 2025 году. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на пресс-службу учреждения культуры.
Экспозиции будут посвящены самым разнообразным темам: от модных шедевров прошлого века до светильников мусульманского Востока. Посетители музея смогут больше узнать о тибетском буддизме и дуэльном кодексе разных эпох.
Кроме того, представители Эрмитажа планируют организовать около десяти выставок в субъектах РФ и других странах, добавил RT.
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