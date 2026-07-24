Православные верующие 25 июля отметят день памяти святых мучеников Прокла и Илария Калиптских
25 июля Православная церковь чтит память святых мучеников Прокла и Илария Калиптских, которые пострадали за веру во II веке. В народном календаре эта дата известна как День Прокла Плакальщика, сообщила ОСН.
Согласно преданию, Прокл был арестован первым. Правитель Максим приказал пытать его, чтобы тот отрекся от Христа, но мученик остался верен своим убеждениям. Прокла привязали к колеснице и заставили бежать за ней. Он молился, чтобы Бог остановил повозку, и случилось чудо — повозка больше не смогла сдвинуться с места. Тогда язычники получили приказ расстрелять мученика из лука. По пути к месту казни их догнал племянник Прокла Илларион и сказал, что тоже верит в Иисуса Христа. За это его заточили в тюрьму и казнили вместе с Проклом.
В народном календаре 25 июля прозвали днем Прокла Плакальщика, потому что растения покрывались обильной росой, которая считалась целебной. Люди старались завершить в этот день все работы по заготовке сена на зиму и говорили: «На Прокла поле от росы промокло».
Росу, собранную на Прокла, называли «слезами Богородицы». Считалось, что она спасает от бессонницы, защищает дом от сглаза и порчи, улучшает зрение. Росу давали пить детям и беременным.
Именины 25 июля отмечают: Александр, Антоний, Арсений, Вероника, Гавриил, Григорий, Евфимий, Иван (Иоанн), Иларий, Ираида, Макар, Мария, Михаил, Прокл, Серапион, Симон, Феодор.