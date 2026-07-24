Православные верующие 25 июля отметят день памяти святых мучеников Прокла и Илария Калиптских

25 июля Православная церковь чтит память святых мучеников Прокла и Илария Калиптских, которые пострадали за веру во II веке. В народном календаре эта дата известна как День Прокла Плакальщика, сообщила ОСН .

Согласно преданию, Прокл был арестован первым. Правитель Максим приказал пытать его, чтобы тот отрекся от Христа, но мученик остался верен своим убеждениям. Прокла привязали к колеснице и заставили бежать за ней. Он молился, чтобы Бог остановил повозку, и случилось чудо — повозка больше не смогла сдвинуться с места. Тогда язычники получили приказ расстрелять мученика из лука. По пути к месту казни их догнал племянник Прокла Илларион и сказал, что тоже верит в Иисуса Христа. За это его заточили в тюрьму и казнили вместе с Проклом.

В народном календаре 25 июля прозвали днем Прокла Плакальщика, потому что растения покрывались обильной росой, которая считалась целебной. Люди старались завершить в этот день все работы по заготовке сена на зиму и говорили: «На Прокла поле от росы промокло».

Росу, собранную на Прокла, называли «слезами Богородицы». Считалось, что она спасает от бессонницы, защищает дом от сглаза и порчи, улучшает зрение. Росу давали пить детям и беременным.

Именины 25 июля отмечают: Александр, Антоний, Арсений, Вероника, Гавриил, Григорий, Евфимий, Иван (Иоанн), Иларий, Ираида, Макар, Мария, Михаил, Прокл, Серапион, Симон, Феодор.