Правнук Левитана рассказал, что в роли диктора должен быть актер, разделяющий ценности патриотизма

Артур Судариков, правнук знаменитого диктора Юрия Левитана, в интервью ИА НСН рассказал, что хочет обсудить с продюсером кандидатуру исполнителя главной роли в готовящемся биографическом проекте. Ранее сообщалось, что на роль рассматриваются Марк Эйдельштейн и Константин Хабенский, но последний оказался старше требуемого возраста героя сценария.

«С господином Дишдишяном я не знаком лично. Если у него есть интерес к личности моего великого прадеда, было бы полезно встретиться, чтобы избежать искажения фактов о жизни Юрия Борисовича и вместе понять, как сделать эту историю по-настоящему достойной», — отметил собеседник.

Судариков подчеркнул важность выбора актера, разделяющего идеалы патриотизма и глубоко понимающего российскую историю. Проект активно разрабатывается более десяти лет, а сценарий недавно обновлен. Ожидается выпуск отдельной книги о легендарном дикторе, содержащей ранее неизвестные факты.