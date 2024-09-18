Правительство ЯНАО анонсировало творческую встречу с космонавтом Мисуркиным

Ряд творческих встреч с приглашенными гостями ожидает жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального правительства.

Первые мероприятия запланированы на 21 сентября в Губкинском. Желающие смогут посетить концерт аккордеониста Петра Дранги. Кроме того, встречу проведет Александр Мисуркин, космонавт и самый молодой член экипажа МКС.

Ноябрьская программа предусматривает визит российской фигуристки Анны Щербаковой в Салехард, добавил RT.

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