Правительство ЯНАО анонсировало творческую встречу с космонавтом Мисуркиным

Ряд творческих встреч с приглашенными гостями ожидает жителей Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные регионального правительства.
Первые мероприятия запланированы на 21 сентября в Губкинском. Желающие смогут посетить концерт аккордеониста Петра Дранги. Кроме того, встречу проведет Александр Мисуркин, космонавт и самый молодой член экипажа МКС.
Ноябрьская программа предусматривает визит российской фигуристки Анны Щербаковой в Салехард, добавил RT.
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