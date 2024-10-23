Pravda-nn.ru: музыкальный фестиваль Леонида Лундстрема впервые пройдет в Нижнем Новгороде

Школа-фестиваль Леонида Лундстрема впервые состоится в Нижнем Новгороде. Общественное празднество пройдет при поддержке регионального правительства, сообщил сайт Pravda-nn.ru .

Участников мероприятия, которое продлится с 27 октября по 1 ноября, ждет образовательный марафон по таким специальностям, как скрипка, альт, виолончель, фортепиано. Встречу посетят не только музыканты, но и общественные деятели, например писатель Захар Прилепин.

Фестиваль откроет оркестр камерной музыки Лундстрема. В центре «Пакгауз» прозвучат произведения композиторов Петра Чайковского и Людвига ван Бетховена. В программу также включены выступление пианистки Варвары Мягковой и кинопоказ фильма «Праздник».