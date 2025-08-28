«Поющие мосты» с музыкой композитора Андрея Петрова пройдут в Петербурге

В ночь с 5 на 6 сентября в Северной столице состоится шоу «Поющие мосты». В этом году событие посвящено 95-летию со дня рождения народного артиста СССР, почетного гражданина города и композитора Андрея Петрова, сообщила газета « Петербургский дневник ».

Как рассказал главный редактор издания Кирилл Смирнов, Петров — часть культурного кода Санкт-Петербурга.

«В эту ночь над Невой прозвучат фрагменты императорского вальса из фильма „Бедный, бедный Павел“, знаменитой песни „У природы нет плохой погоды“ в исполнении Людмилы Сенчиной и увертюры из кинофильма „Укрощение огня“», — отметил журналист.

Шоу «Поющие мосты» проходит с 2016 года по инициативе «Петербургского дневника». Проект посетили более 20 миллионов зрителей, и он стабильно входит в топ-25 главных городских событий по версии Единого календаря мероприятий местного комитета по развитию туризма.