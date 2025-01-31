Почти 300 тысяч зрителей посетили представления Казанского цирка в 2024 году

Казанский цирк в 2024 году провел 252 представления, что значительно больше по сравнению с предыдущим годом, когда состоялось 175 мероприятий. Директор учреждения Эльмира Булатова в интервью сайту «Реальное время» рассказала об итогах работы в прошедшем году.

Так, Казанский цирк посетили 296,5 тысяч зрителей, в то время как в 2023 году их количество составило 269,8 тысяч. Цирк заработал около 403 миллионов рублей внебюджетных средств, отмечает RT.

«Мы служим интересам государства: чем цирк доступнее, тем выше его эффективность. Считаем себя фабрикой по производству счастья», — заявила Булатова.

Она добавила, что заработанные деньги позволяют цирку реализовывать социальные проекты. Среди них — «неЦирк», который завершился в 2024 году.