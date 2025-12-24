Писательница Варнакова указала на рост популярности краеведческой литературы

Детская писательница и лауреат международной премии имени В. П. Крапивина Юлия Варнакова отметила рост интереса к краеведческой литературе в Нижегородской области и по всей России. Об этом сообщило «Время Н».

Специалист связала популярность книжного направления с повышенным вниманием к истории страны.

«Растет внутренний туризм, люди больше путешествуют по стране, больше интересуются историей», — пояснила деятель культуры.

Писательница подчеркнула, что краеведение является частью ее творческой деятельности, добавил RT.

