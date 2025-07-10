Писательница Устинова призналась, что очень любит смотреть сказки и семейные фильмы

Российская писательница Татьяна Устинова в интервью с Национальной Службой Новостей поделилась своими впечатлениями от современных фильмов и рассказала, какие из них ей особенно понравились.

Устинова выразила свою любовь к сказкам и семейному кино, отметив, что ей очень нравится смотреть фильмы вместе с детьми. Среди последних лент, которые произвели на нее впечатление, она назвала «Огниво» Александра Войтинского, «На деревню дедушке» и «Сто лет тому вперед».

Кроме того, Устинова призналась, что ей нравятся детективы, в частности «Инспектор Гаврилов». Писательница добавила, что сама планирует стать автором сценария к фильму для семейного просмотра.