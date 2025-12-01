Писатель Прилепин не поддержал идею задействовать ИИ-образ Тихонова в роли Штирлица​

Писатель Захар Прилепин, выступая в эфире авторской программы на радиостанции Sputnik , прокомментировал идею использовать искусственный интеллект для исполнения роли Макса Отто фон Штирлица покойным актером Вячеславом Тихоновым.

Деятель культуры не поддержал соответствующее предложение.

«Ходят вроде даже уже не слухи, что ИИ воссоздаст Вячеслава Тихонова и он будет играть всего Штрилица», — отметил Прилепин.

Он заявил, что воспринимает такую инициативу как некое богохульство. Писатель напомнил о существовании множества талантливых артистов, которым по силам исполнить эту роль.