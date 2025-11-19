Писатель Лукьяненко заявил, что хороший ИИ-текст примерно равен средней работе начинающего автора

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко порассуждал о влиянии нейросетей на литературное творчество. Об этом сообщил сайт KP.RU .

По словам эксперта, проблема не столько в качестве текста, генерируемого искусственным интеллектом, поскольку оно сопоставимо с работами начинающих авторов среднего уровня.

«Сейчас любой школьник, студент или даже ученый загружает текст в нейросетку и просит его полностью переписать, сохранив основной смысл», — отметил писатель.

Как пояснил Лукьяненко, это создает иллюзию самостоятельности мысли, тогда как на самом деле мыслительная активность снижается. На взгляд писателя, такое положение дел грозит интеллектуальной деградацией общества.