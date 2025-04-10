Писатель Яхина заявила, что в романе «Эйзен» сочетаются fiction и non-fiction

Автор бестселлеров «Зулейха открывает глаза», «Дети мои» и «Поезд на Самарканд» Гузель Яхина поделилась в беседе с сайтом « Сноб » мыслями о своем новом романе «Эйзен». Произведение повествует о советском режиссере Сергее Эйзенштейне.

Яхина назвала совмещение художественного вымысла и документальности главной трудностью при написании романа. Ей хотелось увлечь читателя драматургическими главками и в то же время дать ему вдохнуть аромат жизни в документальных частях произведения.

«Движение по границе fiction и non-fiction — это было самое сложное при написании „Эйзена“», — призналась писатель.

За три года работы над книгой автор прочитала множество материалов, включая личный архив режиссера. Оказалось, что многие тексты Эйзенштейна были написаны для себя, как психотерапия. Сначала Яхиной было сложно понять труды режиссера, но позже она смогла осмыслить их и использовать в работе.