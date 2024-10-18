«Пиратская Станция»: космическое драм-н-бейс шоу пройдет в Москве!

2 ноября в «ВК Стадиум» состоится московская премьера фестиваля «Пиратская Станция» с новой постановкой «Космос». Это межгалактическое шоу с участием цирковых артистов, каскадёров и танцоров, украшенное яркими спецэффектами и фантастическими декорациями. За штурвалом «космического шаттла» — культовые артисты драм-н-бейс сцены: Леди Вакс, ОЗМА, Мейдж, Хелл Китчен, Гвоздь, а также Смоки Ди как ведущий. Анонсированы и секретные инопланетные гости — чьи имена станут сюрпризом для всех участников.

Уже 20 лет «Пиратская Станция» объединяет всех поклонников драм-н-бейс, даря незабываемые впечатления на сценах Москвы и Санкт-Петербурга.

Не пропусти одно из самых космических событий этой осени!



Когда: 2 ноября 2024, начало в 22:00

Где: «ВК Стадиум», г. Москва, Ленинградский пр-т, 80, к. 17

Подробности на сайте: https://www.radiorecord.ru/event/44248

Продавец: ООО «ШОУГОУГОУ», ИНН 7805684451, ОГРН 1167847392130, адрес: г. Санкт-Петербург, пр-кт Стачек, д. 105, К. 1 литер Г, пом. 3н Раб. М. 2