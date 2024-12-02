Певица Ирина Нельсон рассказала, что группа Reflex активно готовится к юбилейному концерту

Музыкальная группа Reflex накануне анонсировала выход нового альбома, в котором знакомые мотивы сольются с экспериментами. Об этом рассказала солистка Ирина Нельсон в интервью сайту Gazeta.SPb .

По словам исполнительницы, сейчас творческий коллектив активно готовится к юбилейному концерту. Нельсон продумывает каждую деталь выступления, образ и подачу новых композиций.

В текущий момент Reflex находится в большом туре. На счету группы уже не менее 50 концертов. Аудитория пополнилась молодыми зрителями. Преданная публика приходит на концерты со своими детьми, поэтому любимая музыка переходит из поколения в поколение, добавила Нельсон.