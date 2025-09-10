Певец Шура признался, что среди его поклонников много молодежи

МТС Музыка выяснила, что музыка 1990-х годов стала самой востребованной: на треки этого десятилетия приходится 26% проигрываний в плеере. Среди музыки, которую слушают зумеры и миллениалы, лидируют песни из нулевых, однако 90-е занимают почетное второе место, написало ИА НСН .

Певец Шура обратил внимание на то, что среди его поклонников много молодежи. Артист готовится к юбилейному туру в честь своего 50-летия. Первый концерт запланирован в Москве на 19 сентября, а затем выступления пройдут в Санкт-Петербурге, Уфе, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Красноярске, Нижнем Новгороде, Минске и Алматы.

«У меня сейчас какое-то второе пришествие, меня опять все любят. Это классно! В моем случае понятно, почему так произошло. Когда я в прошлом пел эти песни, люди взрослели, теперь они стоят на своих ногах, зарабатывают хорошие деньги. Я у них хедлайнер жизни», — сказал певец.