«Петербургский дневник» рассказал о создании уникальной статуэтки для премии «Город в лицах»

Скульптор Семен Жохов создал статуэтку для премии «Город в лицах» от газеты «Петербургский дневник» . Он стремился к лаконичному символизму, чтобы статуэтка стала знаком причастности к большому событию и значимым предметом для победителя.

Премия «Город в лицах» ежегодно отмечает петербуржцев, которые, не занимая высоких постов, вносят важный вклад в улучшение качества жизни в городе. Первые статуэтки вручат лауреатам на юбилейной пятой церемонии награждения в этом году.

Генеральный директор информационно-издательского центра правительства Санкт-Петербурга «Петроцентр», главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов отметил: «У любой традиции должны быть свои символы. Юбилейный год идеально подходит для того, чтобы у премии появилось свое лицо».