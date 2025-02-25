Петербургские архитекторы разработали концепцию музея градостроительства

В Северной столице специалисты завершили работы по разработке концепции нового музея архитектуры и градостроительства. Об этом сообщила газета « Петербургский дневник » со ссылкой на данные президента городского союза архитекторов Владимира Григорьева.

Учреждение культуры собираются разместить на территории Тучкова буяна на Петроградской стороне. В рамках проекта предполагается восстановление одного из исторических пеньковых складов.

По словам Григорьева, Шофный корпус после реставрации станет как музеем архитектуры и градостроительства, так и входной зоной в новое общественное пространство. Музей займет часть первого этажа и весь второй этаж здания, добавил RT.