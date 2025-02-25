Петербургские архитекторы разработали концепцию музея градостроительства

В Северной столице специалисты завершили работы по разработке концепции нового музея архитектуры и градостроительства. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на данные президента городского союза архитекторов Владимира Григорьева.
Учреждение культуры собираются разместить на территории Тучкова буяна на Петроградской стороне. В рамках проекта предполагается восстановление одного из исторических пеньковых складов.
По словам Григорьева, Шофный корпус после реставрации станет как музеем архитектуры и градостроительства, так и входной зоной в новое общественное пространство. Музей займет часть первого этажа и весь второй этаж здания, добавил RT.
В Петербурге третьеклассник тяжело ранил старшего брата ножом
Спортсмены из Лыткарина выиграли первенство области по ушу
Министр ЖКХ Подмосковья провел личный прием жителей
Вэнс раскритиковал некоторых американцев за проукраинскую позицию
Жители Подмосковья смогут пройти бесплатный онкоскрининг 1 марта
Житель Мытищ выбросил в мусорку дорогую иномарку, которую хотел подарить жене
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте