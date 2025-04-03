Пермский краеведческий музей анонсировал выставки из Китая

Пермский краеведческий музей заключил соглашение с коллегами из китайского города Циндао. В рамках сотрудничества в Перми пройдут выставки иностранного учреждения, сообщила Ura.ru директор музея Татьяна Вострикова.
По ее словам, обе стороны планируют использовать ресурсы коллекций и компетенции сотрудников. Будут организованы проекты по обмену мероприятиями в культурной и научно-просветительской сферах.
Как пояснила Вострикова, сотрудничество предполагает обмен в области палеонтологии, этнографии и детских программ, добавил RT.
Музей Циндао хранит коллекции исторических и археологических находок, а также современного искусства.
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