Пермский краеведческий музей анонсировал выставки из Китая

Пермский краеведческий музей заключил соглашение с коллегами из китайского города Циндао. В рамках сотрудничества в Перми пройдут выставки иностранного учреждения, сообщила Ura.ru директор музея Татьяна Вострикова.

По ее словам, обе стороны планируют использовать ресурсы коллекций и компетенции сотрудников. Будут организованы проекты по обмену мероприятиями в культурной и научно-просветительской сферах.

Как пояснила Вострикова, сотрудничество предполагает обмен в области палеонтологии, этнографии и детских программ, добавил RT.

Музей Циндао хранит коллекции исторических и археологических находок, а также современного искусства.