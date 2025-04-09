Передвижную выставку «Архитектура памяти» откроют в Нижнем Новгороде

11 апреля в Нижегородском государственном художественном музее откроется передвижная выставка «Архитектура памяти». Об этом сообщило ИА «Время Н» , ссылаясь на пресс-службу музея.

RT уточнил, что экспозиция будет доступна до 1 июня. Она посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне,

Искусствовед Ксения Смирнова, заместитель директора Музея архитектуры имени А. В. Щусева по просветительской работе и куратор проекта, рассказала, что выставка осветит развитие архитектурной мысли военного и послевоенного периодов, восстановление городов после войны и развитие монументальной архитектуры.

После Нижнего Новгорода экспозицию представят в Улан-Удэ и Смоленске.