Передвижную выставку «Архитектура памяти» откроют в Нижнем Новгороде
11 апреля в Нижегородском государственном художественном музее откроется передвижная выставка «Архитектура памяти». Об этом сообщило ИА «Время Н», ссылаясь на пресс-службу музея.
RT уточнил, что экспозиция будет доступна до 1 июня. Она посвящена 80-летию победы в Великой Отечественной войне,
Искусствовед Ксения Смирнова, заместитель директора Музея архитектуры имени А. В. Щусева по просветительской работе и куратор проекта, рассказала, что выставка осветит развитие архитектурной мысли военного и послевоенного периодов, восстановление городов после войны и развитие монументальной архитектуры.
После Нижнего Новгорода экспозицию представят в Улан-Удэ и Смоленске.